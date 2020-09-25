Саратовец в Тверской области украл экскаватор за 7 млн рублей

Фото УМВД России по Тверской области

В Тверской области полиция задержала 40-летнего уроженца Саратовской области по подозрению в краже экскаватора-погрузчика.

- Сообщение о пропаже спецмашины поступило от представителя одной из организаций. Транспорт за 7 млн рублей стоял на огороженной территории Центрального рынка города Конаково, — рассказали в УМВД по Тверской области.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и нашли причастного к краже. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в других регионах.

Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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