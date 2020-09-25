На барахолке в Саратове поймали продающего предметы с фашистской символикой мужчину

В Саратове мужчину поймали за продажей запрещенных предметов. Фото УМВД России по Саратову

На барахолке в Саратове задержали мужчину, продающего предметы с фашистской символикой.

- Полицейские выявили 57-летнего нарушителя на стихийном рынке на улице Пугачева. Он пояснил, что германский шлем и артефакты являются копиями и были приобретены им с целью последующей реализации, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Фото УМВД России по Саратову

Суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей за административное правонарушение и конфисковал предметы.

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