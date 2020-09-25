Подросток из Куриловки угнал «копейку» у жительницы Сенного

В Вольском районе Саратовской области полиция раскрыла угон.

- Утром 24 сентября 47-летняя жительница поселка Сенной обратилась к правоохранителям. От ее дома неизвестные угнали ВАЗ-2101 1983 года выпуска, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

ДПСники задержали «копейку», за рулем которой находился 17-летний житель села Куриловка. Ранее подросток уже привлекался за угон и кражу.

Машину вернули владелице, а на парня завели дело и выписали подписку о невыезде.

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