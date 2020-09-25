В Вольске женщина после ссоры зарезала сожителя и ушла из дома

В Вольске женщину будут судить за убийство сожителя Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области будут судить 30-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в убийстве сожителя.

- Следствие считает, что в частном доме по 1-му Меловому переулку в ночь с 1 на 2 августа 2020 года женщина поругалась с 39-летним сожителем. Он заподозрил возлюбленную в измене и все ей высказал, а когда пошел в комнату, гражданка взяла на столе нож и ударила им его в спину, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Мужчина упал лицом на кровать, а злоумышленница еще раз ударила лежащего в спину, а когда он перевернулся — несколько раз в грудь.

Потерпевший умер от проникающих колото-резаных ранений с повреждением сердца, легкого, подключичной вены и массивной кровопотерей.

Гражданка накрыла мертвого мужчину пледом и ушла, а придя утром позвонила в полицию, заявив, что нашла труп.

Следователи восстановили картину событий, и под тяжестью доказательств злоумышленница призналась в убийстве сожителя. Дело направлено в суд.

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