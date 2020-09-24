Porsche Cayenne и «КамАЗ» столкнулись под Саратовом

Пострадала пассажирка иномарки
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 24 сентября на саратовской трассе столкнулись «КамАЗ» и Porsche Cayenne.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 19:20.
Грузовиком управлял 40-летний водитель, а за рулем иномарки сидел 38-летний. От удара «КамАЗ» опрокинулся.
Грузовик перевернулся
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки. Он был госпитализирован. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Пострадавший был госпитализирован
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.