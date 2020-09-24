Porsche Cayenne и «КамАЗ» столкнулись под Саратовом

Пострадала пассажирка иномарки Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 24 сентября на саратовской трассе столкнулись «КамАЗ» и Porsche Cayenne.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 19:20.

Грузовиком управлял 40-летний водитель, а за рулем иномарки сидел 38-летний. От удара «КамАЗ» опрокинулся.

Грузовик перевернулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки. Он был госпитализирован. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Пострадавший был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

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