Еще две дороги в Саратовской области передадут на федеральный уровень

24 сентября в Государственной думы России прошла встреча с министром транспорта РФ, руководителями Росавтодора и Нижневолжского управления. Участие в ней приняли представители правительства Саратовской области.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на совещании была рассмотрена возможность передачи автомобильных дорог региона в федеральную собственность.

По словам Володина, которые опубликованы в группе его сторонников в Instagram, в октябре-ноябре две дороги могут быть переданы на федеральный уровень. Речь идет об отрезках, которые идут от Волгограда через Ровное, Энгельс, Балаково, Пугачев и Ивантеевку, а также от Пензенской области через Ртищево, Аркадак, Самойловку.

- Эта тема не раз обсуждалась. Задержки были с предоставлением документации. Документация сейчас вся собрана, она имеет отношение не только к территории Саратовской области. Речь идет еще и о волгоградском участке, и самарском, и пензенском, — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в этом вопросе уже имеется положительное решение, Минтранс РФ оказывает поддержку.

- Ну и, конечно, с одной стороны, они будут обслуживаться в рамках других стандартов. Это другие нормативы, стоимость обслуживания каждого километра возрастает буквально в 2,5 раза, а с другой стороны, область те средства, которые раньше расходовала и сегодня тратит на содержание дорог и ремонт, будет расходовать на дороги городов, районов, поселков, сел Саратовской области. И с передачей вот этих двух дорог у нас останется единственная дорога, которая идет, соединяя другие районы, - дорога от Саратова в сторону Балтая, которая проходит через Базарный Карабулак и через Новобурасский район. Эту тему также изучаем, но еще раз хочу сказать, что нам надо, в первую очередь, решить вопрос передачи этих двух дорог, — отметил Вячеслав Володин.

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