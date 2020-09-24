Документы для строительства скоростного трамвая в Саратове переданы в правительство РФ

Реализация проекта первого этапа линии скоростного трамвая в Саратове должна начаться уже в этом году.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что в правительство РФ уже внесены необходимые документы. Как сообщает группа сторонников Володина в соцсети Instagram, вопрос был рассмотрен на совещании в Госдуме, где присутствовал мэр Саратова Михаил Исаев.

- Я надеюсь, что будет принято в ближайшее время решение, которое позволит нам уже в этом году реализовать первый этап — закупку подстанции, сетевого оборудования, с тем чтобы на будущий год заняться непосредственно путями, ну и основой, — отметил Вячеслав Володин.

Также он рассказал, что на совещании был затронут актуальный для Саратова вопрос — развязка в Кировском районе, около остановки «Стрелка».

- У нас там и трамвайные пути пролегают, у нас там и автомобильные пролегают дороги, и все это вот в эту горловину сходится. Аварийность высокая и, кроме всего прочего, пробки. Ну и состояние этого путепровода требует того, чтобы как можно быстрее его модернизировали, — подчеркнул спикер Госдумы.

Для решения проблемы следует заказать проектную документацию. Если удастся ее подготовить к середине следующего года, то можно будет начать строительство путепровода

- Затем уже автомобильная дорога, ну и понятно, ее надо расширять и делать удобной для проезда транспорта. Вот эти вопросы мы обсуждали. Я надеюсь, что этот разговор будет реализован дальше уже в конкретные решения и стройки, — отметил Володин.

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