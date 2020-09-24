У «ковидного» госпиталя в Энгельсе выстроилась очередь из десятков машин скорой помощи

Фото из Instagram
В Энгельсе Саратовской области у больницы №2, которая теперь лечит коронавирусных больных, запечатлели десятки машин скорой помощи.
- Очередь в приемное отделение «ковидного» госпиталя, — подписали пост в аккаунте медучреждения в Instagram.
Граждан призвали соблюдать масочный режим и меры профилактики.
Фото из Instagram
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