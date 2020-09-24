Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У «ковидного» госпиталя в Энгельсе выстроилась очередь из десятков машин скорой помощи

В соцсети опубликованы фотографии
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Фото из Instagram

Фото из Instagram

В Энгельсе Саратовской области у больницы №2, которая теперь лечит коронавирусных больных, запечатлели десятки машин скорой помощи.

- Очередь в приемное отделение «ковидного» госпиталя, — подписали пост в аккаунте медучреждения в Instagram.

Граждан призвали соблюдать масочный режим и меры профилактики.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.