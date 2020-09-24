На ремонт «Теремка» в Саратове выделили еще 100 млн рублей

На капремонт театра кукол «Теремок» в Саратове дополнительно выделено 100 млн рублей. Такое решение приняли на трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных средств.

Сегодня, 24 сентября, депутат Госдумы Николай Панков посетил учреждение культуры.

- От того, какой будет первая встреча с театром, зависит будущий интерес людей к искусству. «Теремок» любим уже несколькими поколениями юных зрителей, и очень важно, что он становится современным и комфортным. Это не просто красивое оформление, но и прогрессивные технологии, гидро- и шумоизоляция, энергосбережение, — отметил Панков.

Напомним, капремонт идет в рамках нацпроекта «Культура». Работы завершатся в декабре.

По мнению коллектива театра, теперь в помещениях станет намного теплее, после полной замены электропроводки не будет проблем с освещением. Также сделали вентиляцию, которой раньше не было, и многое другое.

Директор театра Александр Удалов отметил механизированный процесс разборки сцены. Раньше ее приходилось разбирать вручную, теперь от этого уйдут.

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