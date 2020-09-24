Саратовским конвоирам разрешили молиться в служебное время

Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

В Управлении по конвоированию по Саратовской области открыли молельную комнату.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, эта идея принадлежала начальнику учреждения полковнику внутренней службы Сергею Астафьеву.

За несколько месяцев определили место для будущей молельни, сотрудники своими руками провели ремонт.

Алтарь для молельной комнаты и модели для его декоративных элементов спроектировал замначальника Управления по конвоированию по Саратовской области Максим Полищук.

Сотрудники смогут посещать комнату круглосуточно, в том числе в служебное время. Также там в свободном доступе есть тематические книги и журналы, а духовную помощь сотрудникам Управления будет оказывать помощник начальника регионального УФСИН по работе с верующими протоиерей Вадим Коняев.

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