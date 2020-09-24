В Саратове ищут свидетелей смертельного ДТП на Соколовогорской

В Саратове полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП.

- Примерно в 21:25 в районе дома №11 на Соколовогорской пешехода сбил BMW X5, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Пострадавшего доставили в больницу, но вскоре он скончался.

В связи с этим следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев этой аварии по телефону (8452) 99-46-88 или по адресу: улица Чернышевского, 88.

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