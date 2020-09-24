С девятиэтажки в Саратове упал мужчина

На улице Рабочая в Саратове с девятиэтажного дома №134/142 упал мужчина.

- Бригада «скорой» прибыла на место в 12:05. С травмами, характерными для падения с высоты, в крайне тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

На вид мужчине примерно 35 лет.

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