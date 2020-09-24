Усадьбу Борисова-Мусатова в Саратове передали в федеральную собственность

Усадьбу художника Борисова-Мусатова на Вольской улице в Саратове передали в федеральную собственность. Это решение обсудили сегодня, 24 сентября, на заседании городской думы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», стоимость объекта площадью 216 кв. м составила 6 млн рублей.

Усадьбой будет пользоваться музей имени Радищева. Там планируется создать современный музей, посвященный жизни и творчеству Борисова-Мусатова. Проект представила председатель городского комитета по управлению имуществом Светлана Чеконова.

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