Ольга Сынкина сложила полномочия депутата гордумы

Сегодня, 24 сентября, на заседании городской думы Саратова обсудили сложение полномочий депутата гордумы Ольгой Сынкиной.

Заявление от нее поступило 17 сентября, а сегодня депутаты приняли ее добровольную отставку.

Напомним, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина стала депутатом областной думы. Ее кандидатуру избрали на довыборах 13 сентября.

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