Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Ольга Сынкина сложила полномочия депутата гордумы

Она стала депутатом облдумы
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

Сегодня, 24 сентября, на заседании городской думы Саратова обсудили сложение полномочий депутата гордумы Ольгой Сынкиной.

Заявление от нее поступило 17 сентября, а сегодня депутаты приняли ее добровольную отставку.

Напомним, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина стала депутатом областной думы. Ее кандидатуру избрали на довыборах 13 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.