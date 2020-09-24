В Поливановке пропал десятилетний мальчик

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В Саратове ищут десятилетнего Артема Бессонова.

Сообщение об этом размещено в группе «Мой край любимая Поливановка» в мессенджере Viber.

Подросток ушел из дома 20 сентября и с тех пор о нем ничего не известно.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в четвертый отдел полиции Саратова.

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