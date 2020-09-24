В Саратове создадут сеть служб помощи женщинам в кризисной ситуации

В Саратовской области вырос объем оказываемых негосударственными организациями социальных услуг.

- Доля негосударственных организаций в общем количестве поставщиков социальных услуг региона составляет 11,5%. На 1 сентября 2020 года клиентами негосударственных организаций стали более тысячи граждан. Для сравнения, на начало 2017 года — всего 40 человек. Объем оказываемых НКО социальных услуг за последние три года вырос в 19 раз, — рассказала на заседании правительства области первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Жуковская.

Предполагается, что в скором времени будет расширен спектр организаций, участвующих в непрерывном психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Также будут развивать сеть кризисных служб для женщин с несовершеннолетними детьми, беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках нацпроекта «Демография» планируют создать больше услуг для улучшения качества жизни пожилых граждан.

Вместе с Минздравом области при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость» в Энгельсском и Балаковском районах в 2021 году будут отрабатывать механизмы обслуживания и медико-социального сопровождения граждан, утративших способность к самообслуживанию.

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