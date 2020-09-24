Володин: Дворец водных видов спорта, цирк и поликлиника в Солнечном-2 откроются до конца года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о трех объектах в Саратове, строительство которых завершится к концу 2020 года. Видеообращение опубликовано на странице его сторонников в соцсети Instagram.

- Действительно, непросто складывалось строительство Дворца водных видов спорта, с отставанием шли работы по поликлинике в Солнечном-2. И что касается цирка, он вообще стал таким долгостроем классическим, поэтому правильно было бы начать с ответа по этим вопросам, — отметил Володин.

По его словам, медучреждение, скорее всего, сдадут даже раньше обещанного срока, «как и обещал подрядчик».

Спикер ГД подчеркнул, что работы в цирке идут на особом контроле. Вопрос обсуждался с министром культуры РФ, за строительством закреплен его первый зам.

- Можно сейчас уже говорить, что работы стали проводиться более активно, увеличилось количество работающих на объекте. Дано поручение о подготовке уже новогоднего представления, чтобы Новый год ребята могли встретить в нашем цирке, — рассказал Володин.

Он также заявил, что строительство Дворца водных видов спорта должно быть завершено в срок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.