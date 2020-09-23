В Саратовской области зимой убьют пять тысяч лисиц

В охотничьих угодьях Саратовской области зимой убьют пять тыс. лисиц.

- Численность этих животных сейчас составляет 12,5 тыс. В 2019 году их было на две тыс. больше, — рассказал на конференции в пресс-центре «КП-Саратов» министр области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Игорь Потапов.

Снижение популяции нужно в том числе чтобы контролировать уровень заболевания бешенством. В прошлом году хищников стало больше в связи с увеличением численности грызунов. А ведь они являются главным резервуаром вируса.

Отстрел пройдет с 1 по 31 декабря 2020 года.

С течением времени поведение лис меняется. Из-за отстрела они подходят ближе к населенным пунктам, живут на свалках, на дачах.

Граждан также просят вакцинировать домашних животных, чтобы они не заразились от диких. Но не все владельцы это делают.

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