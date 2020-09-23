Руководитель Управления ветеринарии по Саратовской области Алексей Молчанов Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области за неделю выявляют от двух до четырех случаев бешенства животных.

Об этом сегодня, 23 сентября, рассказали в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» на конференции по теме о профилактике бешенства.

- Всего в Саратовской области за 2020 год зарегистрировано 99 неблагоприятных пунктов. Из них 67 — оздоровлены, 32 — остаются открытыми, — рассказал руководитель регионального Управления ветеринарии Алексей Молчанов.

Больше всего случаев бешенства выявили в Татищевском районе — 13, в Калининском — 11, в Саратовском — восемь, Красноармейском и Ртищевском районах — по шесть, в Екатериновском — пять, в Энгельсском — четыре.

При этом, чтобы не допустить распространения заболевания, проводится вакцина домашних собак, кошек, цирковых животных. Также в лесах раскладываются приманки с ней, которые съедают главные переносчики бешенства — лисы.

За июнь специалисты разложили 612 тыс. приманок, в октябре планируется столько же. На 2021 год будут закупать 4 млн 970 тыс. приманок.

Количество закупки зависит от численности популяции, случаев заболевания.

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