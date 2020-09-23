В Пугачеве двое мужчин слили с тепловоза 133 литра дизельного топлива

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Пугачеве Саратовской области транспортная полиция задержала двоих мужчин по подозрению в краже топлива.

- В начале сентября 31 и 41-летний местные жители сливали с тепловоза дизель, чтобы потом продать его. Они успели украсть около 133 литров топлива. В машине одного из них нашли 12 с горючим, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России.

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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