Через неделю обязательных работ алиментщик из Новоузенска погасил 220 тысяч рублей долга

В Новоузенском районе с алиментщика взыскали долги после назначения обязательных работ.

- Долгое время 40-летний мужчина не перечислял деньги на содержание своей дочери и накопил полумиллионный долг, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Приставы выяснили, что официально гражданин не работает, недвижимости и транспорта у него нет, как и денег на счетах.

Тогда сотрудники службы направили в суд иск, по нему должника признали виновным в административном правонарушении и отправили на 60 часов обязательных работ.

Уже через неделю мужчина нашел деньги и частично погасил долг в размере 220 тыс. рублей. Если гражданин продолжит уклоняться, то его привлекут к уголовной ответственности.

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