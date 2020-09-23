В Саратове полыхала «однушка»

Сегодня, 23 сентября, в 6:27 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить однокомнатную квартиру в десятиэтажке на Кавказской улице в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания.
Возгорание на площади 6 кв. м ликвидировали.
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