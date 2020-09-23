Ольга Бузова снова пытается дать концерт в Саратове

Фото из официальной группы звезды в соцсети «ВКонтакте»
Певица, телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова устраивает концерт в Саратове.
Она едет с новым туром «Принимай меня». Одноименный альбом стал хитом среди стриминговых сервисов, его прослушали более четырех млн раз.
Мероприятие пройдет 6 ноября в ЛДС «Кристалл», цена билета варьируется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.
Напомним, певица собиралась приехать еще в апреле, но тогда все сорвалось из-за коронавируса.
Ровно двумя годами ранее от этой даты местные жители выступили против ее выступления в Саратовском театре оперы и балета, поэтому певица областной центр так и не посетила.
В августе 2018 года она отменила намеченный тур в ряде городов, среди которых был Саратов.
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