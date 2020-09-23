Под Саратовом Opel улетел в кювет: скончалась женщина

Фото УГИБДД по Саратовской области

Вчера, 22 сентября, в 10:00 на 2-м км трассы, которая соединяет Алгай и Канавку, произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 58-летний водитель Opel Vectra потерял управление и слетел в правый кювет.

От полученных травм до приезда скорой помощи скончалась 51-летняя пассажирка.

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