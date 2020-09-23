На балашовских чиновников завели дело за согласование убыточных контрактов на 21 млн рублей

В Балашове Саратовской области в отношении чиновников и должностных лиц МУПа возбудили дело за злоупотребление полномочиями.

- В 2019 году МУП «Системы теплоснабжения Балашовского района» и ООО «Теплоцентр» заключили договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения. По условиям контрактов муниципальное предприятие обязуется приобрести всю произведенную организацией энергию для предоставления ее населению микрорайона «Комбинат плащевых тканей», — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Однако поскольку тепловой энергии было поставлено больше, чем нужно жителям, а приобретенные ресурсы не могли быть реализованы иным потребителям, за период с октября 2018 по апрель 2019 года убыток предприятия составил более 21 млн рублей.

Администрация района согласовала такие убыточные контракты и не приняла меры по их расторжению.

Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования. После этого было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

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