Саратовец украл у женщины саженцы туи и розы

Полиция раскрыла кражу у 32-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 12:00 18 апреля до 9:00 25 апреля неизвестные унесли девять саженцев туи стоимостью 1 тыс. рублей, один — розы за 500 рублей и двух лопат с СНТ «Электрон» на станции Курдюм.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, похищенное изъять не удалось.

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