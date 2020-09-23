За сутки в Саратовской области выявили 108 случаев коронавируса

За сутки в Саратовской области выявили 108 человек, зараженных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области на утро 23 сентября выявили еще 108 случаев коронавируса.

- Общее количество заболевших в регионе — 14 755, выздоровевших — 9789. За сутки вылечились 78 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

В Саратове за сутки зарегистрировано 47 больных COVID-19, в Балаковском, Энгельсском и Вольском районах — по 12, 11 и 4 случая соответственно. Еще в 22 районах выявлено по три и менее зараженных.

Из новых заболевших с пневмонией коронавирус протекает у 74 человек, с признаками ОРВИ — у 22, бессимптомно — у 12.

За сутки выявили семь зараженных детей до 14 лет, одного — в возрасте 15–17 лет. Основной группой заболевших стали люди старше 60 — таких зарегистрировано 38.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.