В Саратове суд смягчил приговор адвокату-мошеннице Алле Лысенко

Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции смягчила приговор Алле Лысенко.

- Она, являясь адвокатом, в 2015 году получила от потерпевшего 1 млн рублей. Деньги она пообещала передать должностным лицам прокуратуры РФ и МВД РФ, которые будут способствовать вынесению постановления о прекращении уголовного дела в отношении него. Однако средствами Лысенко распорядилась ими по своему усмотрению, — напомнили в суде обстоятельства дела.

Также в 2019 году она таким же образом обманывая лиц, в отношении которых возбудили дело, пыталась похитить 5 млн рублей. Однако довести дело до конца ей не дали ФСБшники.

Энгельсский райсуд приговорил Аллу Лысенко к двум годам колонии общего режима. Позднее Саратовский облсуд оставил срок без изменения.

Тогда жалобу в Первый кассационный суд подал зампрокурора Саратовской области Андрей Корноваров и просил назначить осужденной условный срок. Однако судебная коллегия лишь смягчила наказание совокупно до года и одного месяца.

Она исключила из приговора признаки мошенничества «путем злоупотребления доверием», «с причинением значительного ущерба гражданину», а также убрали указание сведений о привлечении женщины к административной ответственности в области дорожного движения. К тому же суд учел смягчающим обстоятельством возраст Аллы Лысенко.

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