Кассир «Гроздя» в Саратове отправился на исправительные работы за продажу алкоголя девочке

В Кировском районе Саратова осудили 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним.

- Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за то же самое. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Однако он снова продал спиртное ребенку вечером 27 мая 2020 года на кассе магазина «Гроздь», — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил злоумышленника к году исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также на два года ему запретили работать там, где продают алкоголь.

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