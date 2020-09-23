Около дач в Балакове полиция поймала наркомана с закладкой

В Балакове Саратовской области вынесли приговор 25-летнему ранее судимому местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

- Мужчина 12 апреля купил в интернете синтетический наркотик массой 0,52 грамма. Он забрал закладку, и в тот же день его задержала полиция на остановке «Конечная» возле дачи в СНТ «Турбина». При личном досмотре сверток с веществом изъяли, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима.

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