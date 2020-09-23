В Саратовской области больше трех месяцев ищут пропавшего мужчину

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В Саратовской области более трех месяцев числится пропавшим без вести 40-летний Александр Гладков.

- Мужчина пропал в поселке Коминтерн Энгельсского района 10 июня, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра: рост 175 см, темные волосы. Во что он был одет — неизвестно.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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