В Коминтерне пожарные ликвидировали пожар на 500 квадратных метров

Пожар в Коминтерне. Фото из соцсети

В поселке Коминтерн Энгельсского района Саратовской области вчера вечером, 21 сентября, потушили крупный пожар.

- Сигнал о возгорании надворных построек поступил в 23:25. На место выехали три единицы техники и 17 человек, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Площадь пожара составила 500 кв. м. Сгорел сарай, 20 тонн соломы и одна — пшеницы.

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