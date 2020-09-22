Под Саратовом мужчина зверски убил случайного человека 67 ударами

В Ртищеве Саратовской области осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве, совершенным с особой жестокостью из хулиганских побуждений, угрозе убийством, побоях и незаконном проникновении в жилище против воли его хозяина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, все началось с того, что днем 31 октября 2018 года пьяный местный житель в магазине поссорился с 64-летним покупателем. Злоумышленник повалил его на пол и стал душить, угрожая убить. Пожилой человек получил ссадины. Вовремя остановившись, преступник опустил его и ушел.

В тот же день мужчина начал заходить во дворы различных домов. Оказавшись во дворе очередного, он вошел в незапертый дом, и стал избивать 56-летнего хозяина жилища. Изверг нанес потерпевшему 67 ударов ногами и руками по голове, груди и животу. В это время соседи сообщили в полицию об агрессивном гражданине, который ходит по городу, и что из дома, куда он зашел, доносится шум.

Прибывшие правоохранители забрали преступника в отдел, а пострадавшего госпитализировали, но он скончался в тот же день. Смерть наступила из-за тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.

Свою вину мужчина не признал. Однако суду хватило доказательств, чтобы вынести приговор. Злоумышленнику назначили 18 лет и один месяц в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

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