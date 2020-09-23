Саратовцев ожидает сильный ветер

В Саратовской области будет тепло, но ветрено
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Саратовской области сегодня, 23 сентября, будет теплая погода с сильным ветром.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, потоки ветра придут с северо-запада и запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.
Температура днем по области поднимется до +19…+24 градусов, а в Саратове — до +23.
Осадков не ожидается.
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