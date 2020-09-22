В Саратовской области двое мужчин отобрали у подростка телефон и пробили голову бутылкой

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя Балакова. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в СК России, по версии следствия, днем 15 сентября 14-летний парень с приятелем гуляли в парке «Интернационалистов» на проспекте Героев. Юноша достал из кармана телефон. В этот момент мимо них проходили двое мужчин, один из которых выхватил мобильник.

- Подросток бросился за ним. В этот момент второй из мужчин замедлил ход и, оказавшись позади подростка, нанес ему удар бутылкой по голове. После этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали, — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Подозреваемый попытался скрыться, но сотрудники МУ МВД России «Балаковское» его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело об открытом хищении телефона расследуют полицейские.

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