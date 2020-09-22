В Балакове «Гранта» задним ходом сбила старушку

В Балакове Саратовской области вчера утром, 22 сентября, сбили старушку.

- В 09:20 у дома №22/24 по улице Степная 54-летний водитель «Лады Гранта» при движении задним ходом не увидел 85-летнюю женщину и наехал на нее, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пенсионерка с травмами попала в больницу.

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