В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыты 25 школ

В Саратовской области, по данным на 22 сентября, на дистанционном обучении из-за коронавируса находятся более двух тыс. школьников.

- Полностью закрытыми остаются пять школ — это 1 217 детей, 169 педагогов. Там выявили по одному заболевшему учителю, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Также на дистанционное обучение перешли 37 классов в 25 школах области. Там у 20 детей и семи педагогов в семьях нашли коронавирус.

Закрытой остается группа из 12 студентов Краснокутского политехнического лицея.

На самоизоляции частично находятся семь детских садов: по двое в Саратове и Федоровском районе, по одному — в Новоузенском, Петровском и Энгельсском районах.

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