Желающий уехать в Балаково пассажир угнал автомобиль знакомого в Энгельсе

Мужчина решил доехать на чужом Matiz в Балаково Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Энгельсе полиция нашла подозреваемого в угоне Daewoo Matiz. Им оказался пассажир автомобиля.

- К правоохранителям обратился 39-летний мужчина и рассказал, что его знакомый угнал машину. По словам заявителя, на Полтавской улице он вышел на пару минут по делам, оставил пассажира внутри и не заглушил двигатель. Когда шофер вернулся, он не обнаружил автомобиль на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

ГИБДД в Марксовском районе во время розыска остановила автомобиль с 27-летним мужчиной за рулем. Он рассказал, что просил водителя отвезти его в Балаково, но тот отказался. Тогда злоумышленник взял все в свои руки.

В отношении него составили протокол за вождение без прав и возбудили дело за угон, а также выписали подписку о невыезде. Matiz вернули в целости владельцу.

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