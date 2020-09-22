В Саратове женщина поверила словам афериста о компенсации по уголовному делу экстрасенса

В Заводском районе Саратова от рук мошенников пострадал 45-летний местный житель.

- Ему позвонила незнакомая женщина, представилась банковским работником и пояснила, что по картам проводятся мошеннические действия. Для их предотвращения мужчине надо было перевести все деньги на резервный счет, который якобы создали лично для него, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Поверивший в слова незнакомки мужчина снял в терминале все средства с карт и перевел их на номера телефонов, которые были привязаны к неизвестному кошельку. Сумма ущерба составила более 275 тыс. рублей.

После этого гражданин пошел в полицию, где возбудили дело о мошенничестве.

Еще одной жертвой аферистов стала 36-летняя женщина из Кировского района. Она тоже, чтобы сберечь деньги, назвала аферистам, представившимся сотрудниками банка, данные карты, в том числе конфиденциальные. С ее счета списали более 118 тыс. рублей.

В Заводском районе 59-летнюю женщину обманул лже-полицейский. Позвонивший мужчина представился правоохранителем и пояснил, что в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении экстрасенса, к которому она ранее обращалась. Для получения 17,5 тыс. рублей компенсации нужно оплатить налог, равный этой сумме.

Доверчивая гражданка в банке перевела средства на указанный счет, а потом пошла к настоящим полицейским, когда поняла, что ее обманули.

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