Молодой саратовец украл из магазина лазерный нивелир

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу инструмента.

- В отдел 20 сентября обратился 37-летний мужчина. По его словам, прошлым днем кто-то из магазина на улице Орджоникидзе украл лазерный нивелир за 6 с лишним тысяч рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция по подозрению в краже задержала 19-летнего парня, ранее уже привлекавшегося по аналогичной статье. У него дома нашли залоговый билет скупки и выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.