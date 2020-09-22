В Саратовскую область из Беларуси запретили ввозить томаты и перцы

В Россию запретили ввозить некоторые овощи из Беларуси.

- При проведении фитосанитарного контроля в томатах нашли карантинный для России объект — вирус мозаики пепино, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Чтобы предотвратить занос вируса, с 18 сентября ввоз томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Гомельской и Гродненской в областях Республики Беларусь, запрещен.

Продукция, которую отгрузили до этой даты, можно ввезти в Россию только после пройденной лабораторной экспертизы.

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