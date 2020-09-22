Под Саратовом водитель «шестерки» пострадал в столкновении с локомотивом

Фото ГИБДД по Саратовской области
В Советском районе Саратовской области утром 22 сентября произошла авария легковушки и локомотива.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 06:55 на 932-м км железнодорожного переезда между станциями Золотая Степь и Наливная 23-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на пути перед грузовым локомотивом. Он двигался от станции Палласовка Волгоградской области до Анисовки.
В ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу, а там назначили лечение на дому.
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