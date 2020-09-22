Саратовцам бесплатно будут выдавать лекарство от коронавируса за 12,5 тысячи рублей

Министр здравоохранения области Олег Костин Фото: Александр Уриевский

В аптеках Саратова на следующей неделе появится в продаже аналог японского противовирусного средства «Фавиповир» — «Арепливир».

Стоимость препарата от коронавируса составляет минимум 12,5 тыс. рублей. Однако жители Саратова и области смогут получить его бесплатно.

Как сообщил сегодня, 22 сентября, на брифинге в пресс-центре областного правительства министр здравоохранения региона Олег Костин, юридическая служба прорабатывает вопрос выдачи лекарства пациентам, которые лечатся на дому.

- Выдавать будут за счет фонда обязательного медицинского страхования, так как стоимость высока, — подчеркнул Костин.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в области составляет 14 647. Только на сегодняшнее утро выявили еще 105.

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