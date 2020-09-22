Потревоженный полицейскими житель Вольска избил одного из них

В Вольске Саратовской области в отношении 29-летнего местного жителя возбудили дело за применение насилия к полицейскому при исполнении.

- По версии следствия, около 22 часов 16 сентября пьяный мужчина вел себя вызывающе в торговом центре на улице Коммунистическая. Персонал магазина вызвал полицию. Пока правоохранители ехали, злоумышленник решил отдохнуть рядом с торговой точкой, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Когда они прибыли, то попытались поднять нарушителя, но потревоженный мужчина ударил одного из стражей порядка кулаком по руке, а затем в грудь. Он попытался еще ударить полицейского ногой, но его действия пресекли.

Расследование уголовного дела продолжается.

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