Из-за коронавируса в Саратовской области возросла смертность

В Саратовской области за прошедший период 2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, возросла смертность.

- Это коронавирус. Он резко бьет по больным с тяжелыми заболеваниями, — рассказал сегодня на конференции региональный министр здравоохранения Олег Костин.

Он отметил, что у людей с раком, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями шансы на положительный исход в борьбе с COVID-19 в 3-4 раза меньше.

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