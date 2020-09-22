Сотрудника балаковского «Водоканала» поймали на взятках

В Балакове Саратовской области в отношении сотрудника муниципального предприятия возбудили дело. Его подозревают в получении должностным лицом взятки в крупном размере.

- Следствие считает, что 25 июня 2020 года сотрудник МУП «Балаково-Водоканал» получил от индивидуального предпринимателя 54 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы потребованной им взятки в размере 154 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Средства предназначались за то, чтобы работники предприятия с использованием служебной техники и оборудования построили для бизнесмена сети водоотведения с присоединением к канализации при отсутствии технических условий на подключение и проекта выполнения работ. Договора с МУПом также не было.

Нечистого на руку сотрудника «Водоканала» поймали оперативники регионального УФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.