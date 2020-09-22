В Саратовской области разыскивают невысокую женщину в голубой джинсовой куртке

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В Вольске Саратовской области разыскивают 63-летнюю Алевтину Данилову.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», женщина ушла из дома 18 сентября и не вернулась.
Приметы Алевтины: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темные с сединой, глаза карие.
На момент пропажи, предположительно, была одета в голубую джинсовую куртку, черные штаны и черные шлепки.
Если вы видели пропавшую, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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