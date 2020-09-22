Саратовцам обещают сильный ветер

В Саратовской области сегодня, 22 сентября, ожидается погода с переменной облачностью без дождей.

- Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днем его порывы достигнут 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура в светлое время суток по области поднимется до +17…+22 градусов, а по Саратову — до +20.

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