У углетопливной фирмы в Саратове арестовали Land Cruiser и квартиру на 135 «квадратов»

Фото пресс-службы УФССП по Саратовской области

У занимающейся углетопливом фирмы в Саратове арестовали иномарку и квартиру за долги по налогам.

- Организация задолжала более 5 млн рублей и добровольно их не погашала. Приставы выяснили, что на балансе компании есть Toyota Land Cruiser Prado и квартира площадью 135 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Имущество фирмы арестовали. После этого должник погасил часть суммы, но этого оказалось недостаточно. В связи с этим иномарку и квартиру оценят и продадут в счет долга.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.