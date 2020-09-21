В доме на Чернышевского нашли труп мужчины с травмой головы

В ночь с 20 на 21 сентября в квартире дома на улице Чернышевского в Заводском районе Саратова обнаружили труп 44-летнего мужчины с травмами в области головы.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, после судебно-медицинского исследования с целью определения точной смерти мужчины и проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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